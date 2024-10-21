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Тисячі німців мають намір змінити дані у паспорті – Deutsche Welle

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Тисячі німців мають намір змінити дані у паспорті – Deutsche Welle
Німці масово хочуть внести зміни у паспорті
фото із відкритих джерел

Для зміни статі у паспорті, а також імені, відтепер необхідно лише подати просту заяву до німецього РАГСу

У Німеччині діятиме новий закон, що спрощує зміну в паспорті графи «стать». Із відповідним проханням до німецьких відділів РАГС звернулися вже тисячі осіб. Так, наприклад, у Берліні офіційний запит про зміну запису про нову стать направили близько 1000 місцевих жителів, у Лейпцигу це мають намір зробити близько 650 осіб, близько 500 – у Гамбурзі, понад 340 – у Кельні і 300 – у Мюнхені. Про це пише Deutsche Welle.

«Запити про бажання змінити запис у паспорті отримують не лише у великих містах Німеччини, а й у невеликих: у баварському Штраубінгу, наприклад, на прийом до РАГСу записалися 15 осіб, у Бад-Райхенхаллі – 4 та у Фюссені – 3», – пишуть журналісти. 

Відповідно до закону про гендерне самовизначення, який бундестаг прийняв у квітні, а бундесрат – у травні, для зміни статі та імені необхідно лише подати просту заяву до РАГСу, а не надавати два висновки психіатра та постанову суду, як це було раніше. Закон набуде чинності 1 листопада. Уряд ФРН очікує, що щорічно новою можливістю матимуть близько 4000 осіб.

Новий закон допускає для внесення до паспорта до графи про поле чотири варіанти статі: «чоловіча» «жіноча», «різноманітна» або «без вказівки». При цьому при зміні запису попередня анулюється.

Теги: Німеччина Бундестаг закон жінка чоловік

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