Майже 70% усіх загиблих у Газі – жінки й діти – ООН

Наймолодшій жертві був всього один день

Згідно даних ООН, майже 70% усіх загиблих під час війни у Секторі Гази – це жінки та діти. Про це повідомляє The Guardian.

Офіс ООН перевірив 8119 смертей протягом перших шести місяців війни в Газі. Серед загиблих – 3588 дітей і 2036 жінок. Наймолодшою ​​жертвою виявився одноденний хлопчик. А найстаршою – 97-річна жінка.

Зазначається, що ці числа значно нижчі, ніж надані палестинськими органами охорони здоров’я, де йдеться про 43 тисячі смертей за 13 місяців. Однак аналіз доводить, що жінки та діти становлять більшу частку загиблих.

За даними ООН, 7607 людей вбили у житлових будівлях. Із них 44% – діти, 26% – жінки й 30% – чоловіки.

Діти віком від п’яти до дев’яти років становлять найбільшу частку загиблих, далі йдуть діти віком 10–14 років, потім малюки до чотирьох років включно.

«Це зовсім не є законною відповіддю, цілеспрямованою операцією «самооборони» для ліквідації озброєних груп або війною, що відповідає гуманітарному праву. Сім'ї, вдови та діти, з якими я розмовляв, переживають такі страждання, яким немає аналогів у новітній історії», – заявив генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців Ян Егеланд.

Нагадаємо, переговори про припинення вогню між Ізраїлем та рухом «Хезболла» демонструють значні успіхи.

«Ми все ще ведемо переговори, але за останні 24 години досягнуто такого прогресу, що можна говорити: президент Джо Байден недаремно відправляє радника Амоса Хохштейна до Ізраїлю», – заявив один із співрозмовників порталу.