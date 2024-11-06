Українські жінки відкривають все більше бізнесів

Жінки складають уже 22% керівників українських дипломатичних місій, що є рекордним показником

Кількість жінок-підприємців в Україні постійно зростає. Цього року жінки відкрили ще більше нових бізнесів, досягнувши показника в 59%. Участь у грантовій програмі «Власна справа» також зросла, досягнувши 48%. Про це пише перша леді Олена Зеленська.

Про це вона заявила на восьмому Українському жіночому конгресі в Києві. За словами першої леді, жінки складають уже 22% керівників українських дипломатичних місій, що є рекордним показником.

«Попри війну цей потенціал невпинно зростає, і жінки постають у нових ролях і якостях. Одразу треба визнати: такий потенціал найчастіше має високу ціну. Лише за поточний рік я мала честь познайомитися з неймовірними жінками, зокрема вчительками, які пережили й переживають драматичні випробування», – написала вона.

Крім того, згідно з даними Міноборони, майже 20% усіх добровольців зараз – це жінки.

Нагадаємо, що улітку 2024 року реєстрації ФОП знизилися на 19,8% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. При цьому кількість жінок серед новоспечених підприємців у літні місяці зросла до 62,49% – це рекорд за останні чотири роки.

Наразі в Україні стрімко скорочується кількість фізичних осіб підприємців та продовжується тенденція скорочення кількості зареєстрованих компаній.