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Окупанти атакували підприємство в Сумах: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти атакували підприємство в Сумах: є поранені
Ворог атакував критичну інфраструктуру
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Унаслідок удару РФ двоє працівників підприємства зазнали поранень

Російські війська вдарили ракетою по підприємству в Сумах. Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура.

За даними слідства, близько 17:06 окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств у Сумах. Унаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Також пошкоджено майно підприємства.

Як зазначає Сумська ОВА, за попередніми даними, росіяни атакували місто балістичною ракетою.

Правоохоронці почали досудове розслідування через порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 8 листопада, армія РФ завдала удару керованими авіабомбами по багатоповерхівці в Салтівському районі Харкова, а також по центру міста (Шевченківський район). Відомо про 25 постраждалих у пошкодженому будинку. Також окупанти атакували Київську область і Київ дронами.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на російські обстріли, внаслідок яких постраждали Одеська, Харківська та Київська області.

До слова, в Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Унаслідок атаки на місто загинули 10 людей, з них одна дитина. Постраждала 41 особа, з яких чотири дитини. Надзвичайники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей.

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Теги: Суми окупанти обстріл

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