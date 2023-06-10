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Підрив ГЕС: втрачено понад третину води з Каховського водосховища

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Підрив ГЕС: втрачено понад третину води з Каховського водосховища
Окупанти підірвали Каховську ГЕС у ніч на 6 червня
фото з відкритих джерел

Рівень Каховського водосховища в районі Нікополя упав до 10,42 м

У результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, яку накопичили завдяки весняному водопіллю. Про це повідомляє «Укргідроенерго».

Станом на 06:00 10 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становив 10,55 м. Проте, вже о 8:00 він упав до 10,42 м. За дві години позначка знизилась на 13 см.

Гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб зменшити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

ГЕС продовжують акумулювати воду у верхніх водосховищах Дніпра. Це необхідно для того, щоб мати літній запас для екологічних пропусків.

«Після досягнення критичного рівня води та евакуації населення, очікується наступний більш складний етап, а саме – усунення наслідків катастрофи. Для цього у великій кількості необхідні насоси для відкачування води. Нині «Укргідроенерго» на звʼязку з Херсонською ОВА стосовно придбання саме таких насосів. А також допомоги з паливом», – повідомляє «Укргідроенерго».

Як повідомлялося, після підриву Каховської ГЕС, останній енергоблок №5 ЗАЕС переходить у режим «холодного зупину».

Станом на ранок 10 червня на Херсонщині підтоплено 35 населених пункти та 3763 будинки на правому березі Дніпра.

6 червня Каховську ГЕС підірвали окупанти. Білий дім заявив, що відповідальність за руйнування Каховської ГЕС несе виключно Росія. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Теги: окупанти теракт вода війна Укргідроенерго Каховська ГЕС

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