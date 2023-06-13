Голова «Укргідроенерго» розповів, коли відновиться подача води до Криму

Через підрив Каховської ГЕС вода до Криму не надходитиме щонайменше рік

Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська області зіштовхнуться з дефіцитом питної води

Після підриву росіянами Каховської ГЕС водопостачання Криму вдасться відновити не раніше літа наступного року. Про це повідомив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в коментарі CNN.

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«Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, води там бути не може. Коли Крим буде деокуповано, ми вирішуватимемо питання комплексно – водопостачання наших чотирьох регіонів та Криму. Я думаю, що це буде не раніше наступного року, після повені», – прогнозує голова компанії.

За його словами, якщо з якихось причин Крим не вдасться деокупувати, то канал, яким подається вода, буде просто перекритий.

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«Ми насамперед постачатимемо (водою – ред.) Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області. Це ті регіони, які зараз відчуватимуть дефіцит води, як питної, так і промислової», – заявив Сирота.

Також він попередив про серйозні екологічні наслідки, якщо рівень води в Каховському водосховищі впаде нижче трьох метрів.

«Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася неушкодженою. Якщо це так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо вона буде пошкоджена, то вода потрапить у критичну зону», – наголосив очільник «Укргідроенерго».

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

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Як повідомлялося, теракт на Каховській ГЕС вплинув на роботу всього каскаду інших гідроелектростанцій. В «Укргідроенерго» зараз вимушені економити воду для екологічного попуску, а відповідно – не виробляють електроенергію.

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води.