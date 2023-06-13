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Голова «Укргідроенерго» розповів, коли відновиться подача води до Криму

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Голова «Укргідроенерго» розповів, коли відновиться подача води до Криму
Через підрив Каховської ГЕС вода до Криму не надходитиме щонайменше рік
фото: Reuters

Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська області зіштовхнуться з дефіцитом питної води

Після підриву росіянами Каховської ГЕС водопостачання Криму вдасться відновити не раніше літа наступного року. Про це повідомив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в коментарі CNN.

«Зрозуміло, що Кримський канал буде осушений, води там бути не може. Коли Крим буде деокуповано, ми вирішуватимемо питання комплексно – водопостачання наших чотирьох регіонів та Криму. Я думаю, що це буде не раніше наступного року, після повені», – прогнозує голова компанії.

За його словами, якщо з якихось причин Крим не вдасться деокупувати, то канал, яким подається вода, буде просто перекритий.

«Ми насамперед постачатимемо (водою – ред.) Херсонську, Дніпропетровську, Запорізьку та Миколаївську області. Це ті регіони, які зараз відчуватимуть дефіцит води, як питної, так і промислової», – заявив Сирота.

Також він попередив про серйозні екологічні наслідки, якщо рівень води в Каховському водосховищі впаде нижче трьох метрів.

«Ми сподіваємося, що нижня гідротехнічна споруда залишилася неушкодженою. Якщо це так, то рівень Каховського водосховища може залишатися в межах 6-7 метрів. Якщо вона буде пошкоджена, то вода потрапить у критичну зону», – наголосив очільник «Укргідроенерго».

Нагадаємо, 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За перші п'ять годин вода досягла критичного рівня. Почалася евакуація з небезпечних районів. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Як повідомлялося, теракт на Каховській ГЕС вплинув на роботу всього каскаду інших гідроелектростанцій. В «Укргідроенерго» зараз вимушені економити воду для екологічного попуску, а відповідно – не виробляють електроенергію. 

До слова, у результаті підриву Каховської ГЕС втрачено понад третину води з Каховського водосховища, а Кримський півострів тепер можуть спіткати проблеми з доступом до прісної води

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Теги: водопостачання Крим Каховська ГЕС

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