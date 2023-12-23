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У Херсоні гримлять вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Херсоні гримлять вибухи
Херсон майже щодня потерпає від ворожих обстрілів
фото ілюстративне

Окупанти обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівого берега

У суботу, 23 грудня, близько 9 години ранку в Херсоні почали лунати вибухи. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ обстрілює місто з тимчасово окупованого лівого берега», – написав він у Telegram.

Мрочко закликав мешканців Херсона перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, за минулу добу 17 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 119 снарядів.

Внаслідок російських ворожих обстрілів Херсонської міської територіальної громади за минулу добу три людини зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

У результаті ворожих обстрілів міста вночі було пошкоджено контактну мережу, через що наразі не має можливості вивести тролейбуси на маршрути.

Теги: Херсон Херсонщина вибух окупанти війна обстріл

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