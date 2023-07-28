Росіяни знову гатили по Сумщині: є поранений, загинули понад пів сотні тварин

За минулу добу на Сумщині зафіксовано 87 вибухів

Окупанти знищили ферму в Білопільській громаді

Учора, 27 липня, російські загарбники 19 разів обстріляли Сумську область. Ворог знищив ферму, загинули понад 50 тварин. Також унаслідок обстілів поранено людину. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Усього за минулу добу обстріляно 15 населених пунктів у дев’яти територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Хотінській,Юнаківській, Миропільській, Великописарівській, Новослобідській, Есманській, Зноб-Новгородській. Зафіксовано 87 вибухів.

Білопільська громада постраждала від обстрілу з мінометів та ствольної артилерії. Ворог знищив ферму, загинуло понад півсотні тварин. Також пошкоджено трансформатор.

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Краснопільська громада зазнала артобстрілу з САУ і мінометів.

По Юнаківській ворог бив із мінометів, САУ та артилерії. Після обстрілу сталося загорання пшеничного поля, пошкоджено приватний житловий будинок, поранено одну цивільну особу.

Есманська, Великописарівська, Зноб-Новгородська та Миропільська громади зазнали мінометних обстрілів.

По Новослобідській громаді ворог також гатив із міномета, унаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.

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У Хотінській громаді також був мінометний обстріл. Пошкоджено приватний житловий будинок, літню кухню.

Нагадаємо, завершилася 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом учорашнього дня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосували дві ракети «Калібр» по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів Shahed. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім «Шахедів» було знищено. Загалом ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.