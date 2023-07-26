Росіяни атакували Харківщину «Шахедами»: спалахнула пожежа

Ворог влучив у промилові об'єкти

Уночі 26 липня російські окупанти вдарили по Первомайській громаді Харківської області дронами-камікадзе «Шахед». Про це повідомив міський голова Первомайського Микола Бакшеєв у Telegram.

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За його словами, внаслідок атаки є влучання по промислових об’єктах громади.

«Унаслідок цього там виникла пожежа. Працюють рятівники. Інформація про жертв станом на зараз відсутня. Також у небі над містом несе чергування винищувач ЗСУ!» – заявив Бакшеєв.

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Нагадаємо, наприкінці минулого тижня на Харківщині з візитом перебували депутати Європарламенту. Разом із народною депутаткою Марією Мезенцевою вони зустрілися з керівником обласної прокуратури Харківщини. Під час зустрічі йшлося про наслідки російської агресії на Харківщині та заходи органів прокуратури щодо встановлення винних та притягнення їх до відповідальності.

До слова, завершилася 517-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом дня ворог завдав одного ракетного та 49 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.