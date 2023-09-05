Росіяни звозять «спостерігачів» на псевдовибори на окупованих територіях України

Українці не бажають співпрацювати з окупантами, через що ворог не може набрати достатньої кількості місцевих мешканців для «контролю виборів»

На тимчасово окупованих територіях окупанти не змогли знайти достатньої кількості спостерігачів на «вибори» серед місцевих і тому змушені завозити їх із території РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російські «вибори» – це суцільний фарс й пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка. Одну з головних ролей в цій виставі грають спостерігачі, яких росіяни вимушено звезли на тимчасово окуповані території з РФ, адже місцеві відмовляються брати участь у цьому шоу», – йдеться у повідомленні.

Так, за законодавством РФ існують так звані «громадські спостерігачі», і право так називатись має лише член «громадської палати» – дорадчого органу, який контролює диктатор Путін, адже він та призначені ним «губернатори» затверджують керівний склад палати у РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Саме такі «громадські спостерігачі» з РФ й спостерігають за «виборами» на ТОТ, адже місцеві палати окупанти щойно створили та не знайшли туди достатньої кількості охочих. Це доводить те, що місцеве населення не бажає співпрацювати з окупантами, через що ворог не може набрати достатньої кількості місцевих мешканців для «контролю виборів».

Нагадаємо, що перед так званими «виборами» в тимчасово окупованій Луганській області військомати отримали вказівку прискорити процес збору інформації для так званого «військового обліку» місцевого населення. Тобто під час проведення контрольованих Кремлем псевдовиборів планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію. Зазначається, що саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на «виборчих дільницях», зокрема українські паспорти та посвідчення водія.

Раніше повідомлялося, що Росія має намір провести «вибори» на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 10 вересня. Як свідчать пропагандисти, відбуватимуться вибори «депутатів законодавчих зборів та представницьких органів муніципальних утворень».