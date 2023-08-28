РФ заявила про атаку дронів на військовий аеродром у Брянській області

Окупанти заявили, що техніка на аеродромі нібито ціла

Вночі в Брянській області РФ був нібито атакований дронами військовий аеродром. Про це передають місцеві Telegram-канали.

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Окупанти заявили, що удар нібито намагалися завдати три дрони-камікадзе. Вони були нібито збиті ППО, внаслідок падіння уламків на території аеродрому спалахнула трава. Постраждалих, за версією РФ, звичайно ж немає, а техніка нібито ціла.

Офіційно в міноборони Росії заявили, що в регіоні були збиті два БПЛА.

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Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.