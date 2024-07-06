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Росіянин намагався відбитися від дрона своїми штанами

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Росіянин намагався відбитися від дрона своїми штанами
Окупант замахнувся на дрон штанами
фото: скріншот із відео

Окупант вирішив боротися з безпілотником оригінальним способом

Російський окупант в оригінальний спосіб намагався ліквідувати український дрон. Відповідне відео оприлюднив журналіст Юрій Бутусов.  

Так, солдат із якихось причин зняв штани, аж тут до нього підлетів безпілотник. Боєць «другої армії світу» спробував відмахнутися від дрона штанами, але схибив. Це вдалося зафільмувати воїнам 1-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади.

Раніше українські оператори знімали, як росіяни відбиваються від дронів, кидаючи в них автомати, палиці, каски.

Нагадаємо, Україна запустила в серійне виробництво власні далекобійні ударні дрони, здатні вражати стратегічні об’єкти ворога на відстані більш як 1000 км.

До слова, Україна пошкодила понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз Російської Федерації.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку, на якій обговорили виробництво, застосування дронів та РЕБ в Україні.

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Теги: журналіст безпілотник солдат Юрій Бутусов відео росіяни

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