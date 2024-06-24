РФ планує зірвати другий Саміт миру – Центр протидій дезінформації

Росія не хоче, щоб на другому саміті кількість країн була такою, як на першому

Пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки має на меті зірвати другий Саміт миру. Про це в ефірі телеканалу Freeдом розповів керівник Центру протидій дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

«Росіяни зараз масово намагаються просувати тему нелегітимності президента Володимира Зеленського для того, щоб зірвати підготовку до другого Саміту миру. Ставка робиться, звичайно ж, не на західну аудиторію, а на глобальний Південь – Близький Схід, Азія, Африка трошки менше», – сказав Коваленко.

Він зазначив, що на Близькому сході та в Азії Росія через свої ресурси просуває китайський «мирний» план, який полягає в тому, щоб припиняти вогонь і сідати за стіл переговорів просто зараз, без виведення російських військ з окупованих територій.

«Зараз Росія через свої ресурси, зокрема в Китаї, де навіть виступають певні спікери на телебаченні, просуває цей китайський план. Також вони просувають історію про нелегітимність президента України. Що на другий саміт їхати не потрібно, тому що влада нелегітимна. Мовляв, треба говорити в іншому форматі», – зауважив керівник Центру протидій дезінформації.

За його словами, участь у поширенні подібної інформації бере і російська служба зовнішньої розвідки, яка працює над тим, щоб зменшити присутність африканських країн на другому Саміті миру.

«Завдання Росії – не допустити, щоб кількість країн була такою, як на першому Саміті світу, коли було понад 90 країн і вісім міжнародних організацій. Росія хоче зробити все, щоб цей саміт просто не відбувся, тому що так чи інакше зараз стоїть умова, щоб вони там були присутні, і їм висувається ультиматум певних дій нами за підтримки міжнародних партнерів», – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.