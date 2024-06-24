Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ планує зірвати другий Саміт миру – Центр протидій дезінформації

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
РФ планує зірвати другий Саміт миру – Центр протидій дезінформації
РФ планує зробити все, щоб другий саміт не відбувся
фото: Офіс Президента

Росія не хоче, щоб на другому саміті кількість країн була такою, як на першому

Пропагандистські ресурси продовжують розганяти тему про нелегітимність президента України Зеленського, оскільки має на меті зірвати другий Саміт миру. Про це в ефірі телеканалу Freeдом розповів керівник Центру протидій дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

«Росіяни зараз масово намагаються просувати тему нелегітимності президента Володимира Зеленського для того, щоб зірвати підготовку до другого Саміту миру. Ставка робиться, звичайно ж, не на західну аудиторію, а на глобальний Південь – Близький Схід, Азія, Африка трошки менше», – сказав Коваленко.

Він зазначив, що на Близькому сході та в Азії Росія через свої ресурси просуває китайський «мирний» план, який полягає в тому, щоб припиняти вогонь і сідати за стіл переговорів просто зараз, без виведення російських військ з окупованих територій.

«Зараз Росія через свої ресурси, зокрема в Китаї, де навіть виступають певні спікери на телебаченні, просуває цей китайський план. Також вони просувають історію про нелегітимність президента України. Що на другий саміт їхати не потрібно, тому що влада нелегітимна. Мовляв, треба говорити в іншому форматі», – зауважив керівник Центру протидій дезінформації.

За його словами, участь у поширенні подібної інформації бере і російська служба зовнішньої розвідки, яка працює над тим, щоб зменшити присутність африканських країн на другому Саміті миру.

«Завдання Росії – не допустити, щоб кількість країн була такою, як на першому Саміті світу, коли було понад 90 країн і вісім міжнародних організацій. Росія хоче зробити все, щоб цей саміт просто не відбувся, тому що так чи інакше зараз стоїть умова, щоб вони там були присутні, і їм висувається ультиматум певних дій нами за підтримки міжнародних партнерів», – пояснив Коваленко.

Нагадаємо, Україна не планує контактувати на пряму з Росією на наступному Глобальному саміті миру. Проте на заході може бути використаний досвіт Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

Як повідомлялося, наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і Росії. Зокрема, наступний Глобальний саміт миру за ініціативи України може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.

Читайте також: 

Теги: росіяни саміт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ ризикує опинитись на межі ще однієї великої війни
Чи нападе Китай на Тайвань у червні?
26 травня, 18:48
Мрія Кремля: замість відповідальності за злочин – можливість скоювати нові злочини
Росія хоче закріпити пожиттєве право на війну
16 червня, 14:07
Зеленський пояснив, що на першому саміті потрібно домовитися, у який спосіб співпрацюватимуть держави для досягнення миру
Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – Володимир Зеленський
15 червня, 20:20
Військові захищатимуть майно та вестимуть спостереження
Швейцарія мобілізувала 4 тис. військових для охорони Саміту миру
4 червня, 01:53
Російські туристи стали менше їздити за кордон
Все йде за планом? Режим Путіна визнав: війна з Україною змінила життя росіян
7 червня, 07:59
Росіяни, ймовірно, побоюються висадки українських військових на півострові
Росіяни будують фортифікації в Криму – партизани
9 червня, 03:25
Саміт миру у Швейцарії має допомогти залучити до мирних переговорів представників РФ
Глобальний саміт миру. Які країни відмовилися їхати (список)
10 червня, 13:17
США стежить за навчаннями росіян на Карибах
США відправляють кораблі до берегів Куби для стеження за флотом Росії
11 червня, 10:22
Президент України Володимир Зеленський і глава Швейцарської Конфедерації Віола Амхерд
Україна розпочала підготовку до наступного Саміту миру
14 червня, 20:35

Політика

РФ планує зірвати другий Саміт миру – Центр протидій дезінформації
РФ планує зірвати другий Саміт миру – Центр протидій дезінформації
Нетаньягу заявив про згортання операції в Секторі Гази
Нетаньягу заявив про згортання операції в Секторі Гази
Чеська ініціатива: стало відомо, коли ЗСУ отримають першу партію боєприпасів
Чеська ініціатива: стало відомо, коли ЗСУ отримають першу партію боєприпасів
Стало відомо, скільки снарядів Північна Корея могла передати Росії за півроку
Стало відомо, скільки снарядів Північна Корея могла передати Росії за півроку
В’єтнам після візиту Путіна заговорив про активізацію співпраці з США
В’єтнам після візиту Путіна заговорив про активізацію співпраці з США
В'єтнам назвав США стратегічним партнером одразу після від'їзду Путіна
В'єтнам назвав США стратегічним партнером одразу після від'їзду Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
39K
Папа Римський рятує митрополитів-зрадників в Україні. Кирило повідомив про перші результати
12K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
11K
Івана Купала в 2024 році: дата, традиції, що не можна робити
6316
«Українські в'язні йдуть на фронт не заради амністії». The Telegraph з’ясувала мотив
5674
Коли прибудуть винищувачі F-16 та яке українське місто захищатимуть: деталі від The Guardian

Новини

Вибухи в Криму, заява Нетаньягу про згортання операції в Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
За добу енергетики повернули світло 17 тис. осель, що були без електроенергії через обстріли – ДТЕК
Вчора, 15:11
Енергоринок – у глибокій борговій кризі. Нардеп назвав вражаючу цифру
Вчора, 13:02
Вибухи у Києві та атака дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 06:58
Атака на українські міста та окупація села на Донеччині: головне за ніч
22 червня, 06:50
Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
21 червня, 11:52

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua