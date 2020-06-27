Росіянин пішки перейшов кордон з Україною заради «відкосу» від армії



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За незаконне перетинання державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності

19-річний мешканець Уралу пояснив свій вчинок небажанням бути призваним до російської армії

На кордоні затримали 19-річного громадянина РФ, який хотів працювати в Україні та не хотів служити у російській армії. Про це повідомляє пресслужбу Державної прикордонної служби.

«26 червня, поблизу держрубежу у районі населеного пункту Лукашівка Великописарівського району, прикордонники Сумського загону затримали росіянина, який у пішому порядку незаконно перетнув російсько-український кордон поза встановленими пунктами пропуску», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що ним виявився 19-річний мешканець Уралу. З’ясовуючи обставини правопорушення, молодий чоловік пояснив правоохоронцям, що він слідував до України з метою працевлаштування. Також зізнався, що не бажає бути призваним на військову службу до російської армії. Саме тому вирішив податися до України. Сподівався, що пройде непоміченим.

Тому за незаконне перетинання державного кордону України рішенням суду іноземця притягнуто до адміністративної відповідальності. Крім того, відносно нього винесене рішення про заборону в’їзду на територію нашої країни терміном на 3 роки.

«Не бажаю бути призваним до російської армії», – так пояснив 19-річний мешканець Уралу свій вчинок щодо незаконного перетину кордону.

Наразі молодого росіянина примусово повернено на територію РФ.

Нагадаємо, 19 червня, після отримання і перевірки оперативної інформації, прикордонники Краматорського загону затримали громадянина України 1984 року народження, який у 2014 році служив у складі НФЗ на Донбасі. Чоловік виконував завдання з огляду транспортних засобів та перевірки документів на одному з блокпостів у Краматорську.

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