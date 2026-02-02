Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували ринок у Харкові: є поранені
колаж: glavcom.ua

Унаслідок удару безпілотника постраждали двоє людей

Російські війська вдарили безпілотником по одному з ринків Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Як повідомив очільник міста, росіяни поцілили по ринку у Слобідському районі міста. На цей час відомо про двох постраждалих Також понівечені кілька торгових павільйонів.

Як відомо, унаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак.

Нагадаємо, протягом дня 31 січня Харків зазнав кількох атак ворожих безпілотників. Спершу надійшла інформація про влучання БпЛА типу «молнія» на околиці міста. Увечері місто знову було атаковане ворожим дроном. Цього разу удар припав по Салтівці.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 24 січня Харків атакували ударні безпілотники типу «шахед». Найбільше постраждав Індустріальний район, пошкодження також зафіксовані в Немишлянському районі.

До слова, зранку 2 лютого російська терористична армія здійснила атаку на об’єкти «Укрзалізниці». Також у ніч проти 2 лютого російська терористична армія здійснила масовану атаку на Черкащину. Внаслідок цього постраждали люди.

Теги: Ігор Терехов Харків ринок

