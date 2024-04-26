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Збиття ворожого гелікоптера Ка-32. Розвідка повідомила деталі (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Збиття ворожого гелікоптера Ка-32. Розвідка повідомила деталі (відео)
Знищений вертоліт Ка-32 використовувався для підтримки операцій російської окупаційної армії
скріншот з відео

Аеродром, де розвідка спалила гелікоптер, належить Міністерству оборони РФ та експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа»

У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі «Остаф'єво» Міністерства оборони РФ у Москві знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Як зазначила розвідка, аеродром належить Міністерству оборони РФ та експлуатується спільно з підприємством «Газпромавіа», що входить до структури ВАТ «Газпром».

«Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалась державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема – для підтримки операцій російської окупаційної армії», – зазначила розвідка.

Нагадаємо, Головне управління розвідки спалило російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32. Вертоліт перебував на міжнародному аеродромі «Остаф'єво», який належить міністерству оборони країни-агресора.

Як повідомлялося, за інформацією командувача Повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.

До слова, триває 793-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.,

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Теги: гелікоптер війна розвідка ГУР аеродром

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