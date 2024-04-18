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Наводив російські ракети і дрони на Дніпро: СБУ затримала інформатора РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Наводив російські ракети і дрони на Дніпро: СБУ затримала інформатора РФ
Інформатором виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму
фото пресцентр СБУ

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби РФ отримати актуальні розвіддані про Сили оборони у Дніпрі. Як повідомляє пресцентр СБУ, це вдалося завдяки спецоперації СБУ, у ході якої в обласному центрі затримано російського інформатора.

Зловмисник намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Також фігурант фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії «Єдина Росія», який проживає у РФ.

Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності, після чого було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його «зв’язкового» з Росії.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора.

За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі «Вконтакте» дописи на підтримку кремлівського режиму.

Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ.

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Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в «маршрутках», з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

У затриманого вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій
У затриманого вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій
фото пресцентр СБУ

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося, Служба безпеки України з початку 2024 року викрила вже 11 агентурних мереж.  
«Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11», – відзвітував очільник спецслужби.

За його словами, СБУ протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема й через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) тощо.

Теги: росія Вконтакте озброєння пропагандист ворог соцмережі СБУ рашист

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