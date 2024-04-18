Наводив російські ракети і дрони на Дніпро: СБУ затримала інформатора РФ

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нові спроби РФ отримати актуальні розвіддані про Сили оборони у Дніпрі. Як повідомляє пресцентр СБУ, це вдалося завдяки спецоперації СБУ, у ході якої в обласному центрі затримано російського інформатора.

Зловмисник намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Також фігурант фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ.

Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії «Єдина Росія», який проживає у РФ.

Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності, після чого було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його «зв’язкового» з Росії.

На фінальному етапі спецоперації Служба безпеки затримала ворожого інформатора.

За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі «Вконтакте» дописи на підтримку кремлівського режиму.

Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь РФ.

Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в «маршрутках», з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

У затриманого вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій фото пресцентр СБУ

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялося, Служба безпеки України з початку 2024 року викрила вже 11 агентурних мереж.

«Сьогодні СБУ вдається працювати на випередження. У першу чергу – за рахунок системності і нових контррозвідувальних підходів. Тому що ми затримуємо не одноосібного зрадника, а, як правило, розкручуємо весь ланцюжок. Загалом у 2023 році СБУ викрила 47 агентурних мереж, всі негідники затримані, а з початку цього року – викрито ще 11», – відзвітував очільник спецслужби.

За його словами, СБУ протидіє проникненню ворога на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема й через кіберпростір. Також блокує спроби розвідати маршрути руху міжнародної допомоги, локації підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) тощо.