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Глава розвідки пояснив, як Україна знищує російську авіацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава розвідки пояснив, як Україна знищує російську авіацію
Російський літак вдалося атакувати за 300 км від України
фото з відкритих джерел

Збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією української розвідки

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, якою саме зброєю українські військові нищать стратегічні російські літаки. Про це повідомляє ГУР.

Буданов розповів про те, чим саме наша держава здатна завдавати прицільних ударів по стратегічно важливих для російського агресора військових авіабортах.

«Застосовуються різні системи. Цього разу ми застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових. Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте», – сказав він.

Нагадаємо, як повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, збиття бомбардувальника Ту-22МЗ на території Росії є операцією Головного управління розвідки Міноборони. Літак вдалося атакувати за 300 км від України.  

Як відомо, 19 квітня у Ставропольському краї Російської Федерації впав російський військовий літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22м3. Повітряні сили ЗСУ назвали збиття російського бомбардувальника Ту-22М3 у Ставропольському краї своєрідною «вендетою» за масовану атаку по Україні в ніч проти 19 квітня. 

До слова, російська сторона стверджує, що причиною авіатрощі стала «технічна несправність». За офіційними відомостями, ліквідовано одного ворожого пілота, а ще одного не можуть знайти. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко підкреслив, що загибель пілота Ту-22М3 – суттєва втрата для Росії. 

Читайте також: «Другий літак змушений був розвернутися»: ГУР про збиття російського Ту-22М3
Теги: розвідка Кирило Буданов війна авіація росія військова техніка літак

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