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Стало відомо, чому Telegram заблокував роботу українських офіційних чат-ботів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, чому Telegram заблокував роботу українських офіційних чат-ботів
За словами неназваного працівника Telegram, українські офіційні боти «тимчасово були відключені через помилку»
фото з відкритих джерел

Українські боти не були заблокованими, а просто не працювали

Компанія Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментувала блокування офіційних ботів Головного управління розвідки, Служби безпеки та бота «єВорог» від Мінцифри. Про це пише агентство Reuters.

Неназваний працівник Telegram заявив журналістам, що боти «тимчасово відключили через помилку», але згодом «були відновлені».

Зокрема, представник Telegram не надав жодних додаткових деталей. Чому сталася помилка теж невідомо.

Засновник Telegram Павло Дуров поки що не коментував ситуацію з блокуванням.

Як повідомлялося, Telegram заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». «Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало», – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки України.

Згодом стало відомо, що Telegram відновив роботу офіційних українських чат-ботів, які протидіяли Росії.

Нагадаємо, месенджер Telegram співпрацює з російською Федеральною службою безпеки та Роскомнаглядом. Зокрема, він виконує прохання росіян щодо блокування деяких каналів, повідомила пресслужба Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

До слова, блокування месенджером Telegram низки українських офіційних чат-ботів є атакою російських спецслужб і це сталося через те, що ФСБ «нагнули» Дурова. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин. За його словами, відгук у соцмережах про те, що Telegram заблокував урядові чат-боти через критику компанії з боку української влади є необґрунтованим.

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Теги: соцмережі Telegram ГУР СБУ розвідка Міністерство цифрової трансформації України

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Телеком

Стало відомо, чому Telegram заблокував роботу українських офіційних чат-ботів
Стало відомо, чому Telegram заблокував роботу українських офіційних чат-ботів
Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів
Telegram відновив роботу українських офіційних чат-ботів
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