Дрони СБУ атакували нафтобазу та електропідстанцію росіян

«Бавовна» палала на нафтобазі «Осколнафтопостачання» біля населеного пункта Старий Оско

Цієї ночі дрони СБУ активно працювали в Липецькій та Білгородській областях РФ. Про це повідомляють джерела «Главкома».

Як наслідок – «бавовна» палала на нафтобазі «Осколнафтопостачання» біля населеного пункта Старий Оскол та на підстанції «Єлецька» потужністю 500 кВ.

Росіяни у місцевих пабліках всю ніч скаржилися на серію гучних вибухів в районі нафтобази в Бєлгородській області. А губернатор Липецької області підтвердив пожежу на електропідстанції «Єлецька». До речі, вона живить тягові підстанції РЖД, нафтоперекачувальну станцію «Станова» та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.

«Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться», – зазначило поінформоване джерело.

Як повідомлялося, у ніч на 13 травня Липецьку область атакували безпілотники, після чого у Липецькій області спалахнула пожежа на електропідстанції.

Також у ніч на 13 травня у Білгороді та Білгородському районі лунали вибухи. Нібито спрацювала система ППО, і як наслідок зафіксовані руйнування інфраструктури, є постраждалі.