Російські окупанти п’ять разів порушили режим припинення вогню



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За поточну добу втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає

Збройні формування Російської Федерації гатили з мінометів і гранатометів

Російські окупаційні війська від початку доби вже 5 разів порушили режим припинення вогню, втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«5 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню», – йдеться у повідомленні.

За інформацією пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» на світанку поблизу Павлополя окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів. Згодом неподалік Мар’їнки бойовики двічі обстріляли оборонні укріплення ЗСУ з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а також вели вогонь по позиціях біля Новотроїцького.

Крі того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські найманці застосували міномети калібру 120 мм, гранатомети і кулемети на підступах до хутора Вільного.

«Утримуючи позиції та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці щоразу діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність. За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає», – заявили у штабі ООС.

Нагадаємо, 4 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню. Російські окупанти гатили з мінометів та РПГ.