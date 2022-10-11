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Російські окупанти підстрелили дитину з танка в Криму 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Російські окупанти підстрелили дитину з танка в Криму 
Рашисти начебто випадково вистелили з бойової машини 
фото з відкритих джерел

11-річна дівчинка травмована снарядом

В окупованому Криму, місто Джанкой, 11-річну дівчинку окупанти поранили пострілом з танка. Як пишуть російські ЗМІ, буцімто дитина травмувалася внаслідок випадкового пострілу, однак як це сталося точно – вороги не коментують.

Танк 10 жовтня начебто перебував на ремонтних роботах у селі Новостепове. Після як стверджують рашисти мимовільного пострілу танковий снаряд пролетів вісім кілометрів та потрапив у стіну приватного будинку на вулиці Садовій у Джанкої. У цей момент у будинку була 11-річна дівчинка, яка в результаті отримала рвану рану передпліччя. Її госпіталізували.

Очевидці розповіли, що спочатку чули сильний вибух. Офіційно російські загарбники інформацію про вибух не коментували. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в окупованому Джанкої , суттєво пошкоджено два житлові будинки.в результаті падіння ракети або безпілотника постраждала 11-річна дівчинка.

Увечері 10 жовтня джанкойські пабліки у соцмережі «ВКонтакте» та кримські Телеграм-канали повідомили, що мешканці Джанкоя чули звук вибуху. У той же час у місцевих чатах писали про вибухи в районі російського військового містечка.

 

Теги: Крим окупанти місто вибух

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