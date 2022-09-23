Російські окупанти розбили міст у Бахмуті

Окупанти розбили міст, що з'єднував дві частини Бахмута

Один з районів Бахмута тепер практично ізольований від міста

Російські окупанти розбили міст через річку Бахмутовку в Бахмуті Донецької області. Про це повідомляє «Українська правда» із посиланням на прессекретаря 58-ї бригади Юлія Терехова.

«Пожежна або швидка до цивільних на той бік уже навряд приїде. Росіяни намагаються знищити місто, інфраструктуру, порушити логістику. Але героїчна оборона Бахмута триває», – повідомив Терехов.

Зазначається, що розбитий міст з'єднував дві частини міста, і тепер район Бахмута, що розташований за річкою з боку наступу росіян (місцеві називають його Забахмутовкою), залишився практично ізольованим.

Як припускають військові, росіяни випустили по мосту надпотужну ракету, котра не просто пошкодила, а повністю зруйнувала міст.

До слова, 20 вересня окупанти зруйнували десяток цивільних об’єктів на Донеччині.