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Відомий актор-воїн пояснив, чому долучився до лав ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Денис Капустін відомий роллю командира ударних БпЛА у фільмі «Кіллхаус»
фото: Іnstagram.com/kapustinden

Денис Капустін розповів, як його змінила служба

Актор Денис Капустін мобілізувався після зйомок у трилері «Кіллхаус». Військовий розповів, що стало поштовхом до такого рішення. Цим він поділився в інтерв'ю NV, пише «Главком».

За словами Дениса Капустіна, піти у військо було для нього «єдиним гідним вчинком, який йому лишався». «Як я не дивився на якісь інші можливості – шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома, варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей», – поділився актор.

Військовий також зізнався, що на рішення мобілізуватися вплинула історія його друзів. Друг Дениса Капустіна, актор Нікон Федотов, зник безвісти. Також актор втратив на фронті товариша, артиста та бійця «Азову» Олексія Самойленка.

Актор розповів, що за час служби він почав більше лаятися. Крім того, у захисника змінилося ставлення до родини. «Спочатку своєї служби помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Якось між нами з’явилося більше дистанції, але зріс мій рівень ніжності і любові до них», – зізнався він.

Відомий актор-воїн пояснив, чому долучився до лав ЗСУ фото 1
фото: Іnstagram.com/kapustinden

Актор зауважив, що мріє продовжити свою акторську карʼєру, створити власну сімʼю та повернутися у театр. Однак повернення до цивільного життя воїн не хоче отримати ціною звільнення з війська. «Тільки і живу мріями про сім'ю, дітей, вистави, які я ставлю, вистави, в яких я граю, кіно, в якому я граю», – сказав воїн.

Денис Капустін служить оператором важких бомберів у третій окремій штурмовій бригаді, завдає ударів по позиціях окупантів та передає побратимам необхідне забезпечення. 

Нагадаємо, актор-військовий Денис Капустін одружився з акторкою театру та кіно Дарією Творонович. Пара відзначала весілля у колі друзів та близьких. Дарія Творонович відома за стрічками «Ключі від правди», «Коп з минулого» та «Малевич».

Денис Капустін відомий роллю у фільмі «Кіллхаус». У стрічці актор був командиром ударних БпЛА. «Кіллхаус» – це воєнний екшн-трилер режисера Любомира Левицького про історію, яка напряму заснована на реальній операції українських спецпідрозділів.

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Теги: ЗСУ військові актор

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