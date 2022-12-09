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Російські репарації Україні: розроблено правовий механізм забезпечення коштів

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Російські репарації Україні: розроблено правовий механізм забезпечення коштів
Україна запропонує всім державам, що її підтримують, укласти Міжнародну угоду про репарації
Фото з відкритих джерел

Арешту підлягатимуть всі державні і приватні активи РФ, а також збори за експорт нафти й газу

Atlantic Council презентував у Києві правовий механізм забезпечення виплати Росією компенсацій та репарацій Україні, який дасть можливість виявити, заморозити та конфіскувати російські активи, які згодом будуть передані до компенсаційного фонду, повідомляють ЗМІ.

Презентував правовий механізм забезпечення виплати росією компенсацій та репарацій Україні старший науковий співробітник американського аналітичного центру Atlantic Council Алан Райлі під час пресконференції: «Як Україна гарантує компенсацію росією всієї шкоди, заподіяної під час війни».

«Слідом за резолюцією ООН сьогодні постало питання правового механізму ідентифікації, заморожування, арешту та передачі Україні російських активів для забезпечення виплати усіх необхідних компенсацій та репарацій. Правовим прецедентом такого процесу, враховуючи in extermis характер російської агресії, є Паризька угода про репарації 1949 року, яка передбачає арешт та використання всіх державних та приватних активів Рейху», – заявив Райлі.

Аналітик зазначив, що згідно з нормами міжнародного публічного права, залучення такого правого механізму не потребує отримання згоди на виплати від Росії, також немає необхідності повної військової поразки та окупації російської території.

«Таким чином на підставі міжнародного права і резолюції ГА ООН Україна запропонує всім державам, що її підтримують, укласти наступний документ: Міжнародну угоду про репарації (IAR). Положення угоди передбачають згоду держав-підписантів, спираючись на згадані правові положення, виявити, заморозити та конфіскувати російські активи, які згодом будуть передані до компенсаційного фонду. На підставі угоди IAR буде створено власне компенсаційний фонд і компенсаційна комісія для розгляду претензій», – наголосив експерт.

Райлі додав, що компенсаційна комісія функціонуватиме виключно на підставі того, що вона є судом щодо оцінки претензій заявників, тобто, відповідальність Москви вже встановлена, і єдиними питаннями, на які ще належить відповісти компенсаційній комісії, є докази збитків і розмір претензії.

Активи, що підлягають арешту, включатимуть всі державні активи, такі як активи Центрального банку росії, що перебувають на Заході, і активи державних підприємств, таких як «газпром» і «роснефть», які також перебувають на Заході. Також використанню підлягають і приватні активи, які пройдуть процедуру, в результаті якої буде встановлено зв'язок таких активів з державою РФ. Ще одним джерелом надходжень до компенсаційного фонду, за словами Райлі, будуть збори за експорт російської нафти та газу.

Нагадаємо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про репарації Україні за війну Росії.

Згодом у Міністерстві юстиції України пояснили, як резолюція Генасамблеї ООН про репарації для України допоможе працювати із арештованими активами Росії.

Крім того, британська юридична компанія McCue Jury & Partners від імені українців вже подала позови проти Пригожина та ПВК «Вагнер», які воюють в Україні.

 

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Теги: війна репарації росія

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