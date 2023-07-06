Російські танки, газ і ближній бій: військові показали, як відбили штурм під Авдіївкою

Один з нещодавніх ворожих штурмів тривав близько десяти годин

Під Авдіївкою у Донецькій області російські загарбники здійснили спробу штурму позицій українських військових, використавши танки та сльозогінний газ. Проте ворожий наступ провалився, наші захисники завдали окупантам значних втрат. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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«Військовослужбовці ДПСУ тримають оборону в районі Авдіївки. Російські підрозділи не припиняють спроб обійти місто з флангів, однак всі спроби оточення розбиваються об українські позиції» – йдеться у повідомленні.

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Один з нещодавніх ворожих штурмів тривав близько десяти годин. В атаці окупанти задіяли танки та БМП, артилерію, піхоту, завдавали по Силах оборони авіаційні удари та навіть закидали на позиції прикордонників боєприпаси зі сльозогінним газом.

Зазначається, що частину ворожої бронетехніки бійці змогли підбити, ліквідували також кілька десятків піхотинців ЗС РФ.

Зрештою, російський штурм провалився і вцілілі залишки окупантів змушені були відступити. Прикордонники показали, як відбувався штурм, що було найскладнішим для них та в яких умовах загалом тримають оборону військовослужбовці ДПСУ в районі Авдіївки.

Триває 498-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.