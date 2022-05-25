Ракетний удар по Запоріжжю: є загиблі й поранені

РФ запустила чотири ракети по Запоріжжю

Понад 60 будинків у приватному секторі зазнали пошкоджень

Внаслідок ракетних ударів ранком по Запоріжжю загинула одна людина, ще троє поранені. Одну ракету вдалося збити ППО. За попередніми даними, лише у приватному секторі були пошкоджені 62 будинки, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

«Щодо ранкових прильотів по обласному центру. Наразі відомо щодо однієї загиблої та трьох поранених внаслідок вранішніх ворожих обстрілів м. Запоріжжя…», – зазначили в ОВА.

Нині уражену територію обстежують спеціальні служби.

Нагадаємо, що вранці 25 травня російські військові атакували не лише Запоріжжя.

Три ворожі ракети завдали серйозних руйнувань промисловому підприємству Кривого Рога. Із «Ураганів» загарбники обстріляли також Широківську та Апостолівську громади Криворізького району. Люди там не постраждали, проте Апостолове частково залишилося без світла.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 91-шу добу. Російські окупанти 24 травня обстріляли населений пункт Миколаївка Дніпропетровської області.