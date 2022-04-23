Зеленський розповів, як звільнені території повертаються до життя

Президент України розповів, як звільнені території повертаються до життя

Станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів, що триває повернення до нормального життя на звільнених від російських окупантів територіях. Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

Якщо на початку тижня розмінування відбулося в 70 населених пунктах, то станом на сьогодні розміновано 184 населених пункти.

Президент зазначив, що гуманітарні штаби працюють на території вже понад 500 деокупованих населених пунктів.

«Щодобово додаються майже по 100 населених пунктів, куди ми повертаємо медичні та освітні послуги, роботу органів соціального захисту, фінансові установи», – сказав він.

Зеленський додав, що у доволі швидкому темпі відновлюється транспортне сполучення.

«Плюс 96 населених пунктів за добу, куди повернули автомобільне сполучення. Плюс 183 населених пункти, куди повернули роботу АЗС. Плюс 90 населених пунктів, куди повернули електрику. Повертаємо водопостачання, забезпечення газом, забезпечення зв'язком», – розповів він.

Нагадаємо, понад 16 500 вибухонебезпечних предметів знешкодили спеціалісти з моменту деокупації у Київській області.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду наразі виділено один мільярд гривень. Київська область з них отримала 400 млн грн.