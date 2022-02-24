Bellingcat: у напрямку Києва летять 18 російських літаків з десантом

Журналісти вважають, що РФ планує встановити маріонетковий уряд уже сьогодні, 24 лютого

Журналісти-розслідувачі мають дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло 18 транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту. Про це написав у Twitter виконавчий директор Bellingcat Кристо Грозєв.

«Джерела в українській владі сказали мені, що 18 транспортних літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в напрямку до Києва, і прибудуть до столиці за годину. Єдине можливе пояснення буде те, що росіяни мають на меті захопити й підкорити Київ, щоби встановити маріонетковий уряд уже сьогодні (24 лютого – ред.). Поки увесь світ спостерігає за цим і майже нічого не робить», – зазначив Гроздєв.

Своє повідомлення він опублікував о 17:41 за київським часом.

До слова, Зеленський озвучив Макрону вимоги до Заходу. За інформацією Пентагону, Росія планує скинути і замінити керівництво України.

Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.

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Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.