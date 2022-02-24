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    Bellingcat: у напрямку Києва летять 18 російських літаків з десантом

    18 транспортних літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в напрямку до Києва - Bellingcat: у напрямку Києва летять 18 російських літаків з десантом
    18 транспортних літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в напрямку до Києва
    фото ілюстративне з відкритих джерел

    Журналісти вважають, що РФ планує встановити маріонетковий уряд уже сьогодні, 24 лютого

    Журналісти-розслідувачі мають дані, що зі Пскова в Росії в напрямку Києва вилетіло 18 транспортних літаків Іл-76 для висадки десанту. Про це написав у Twitter виконавчий директор Bellingcat Кристо Грозєв.

    «Джерела в українській владі сказали мені, що 18 транспортних літаків Іл-76 вилетіли з Пскова в напрямку до Києва, і прибудуть до столиці за годину. Єдине можливе пояснення буде те, що росіяни мають на меті захопити й підкорити Київ, щоби встановити маріонетковий уряд уже сьогодні (24 лютого – ред.). Поки увесь світ спостерігає за цим і майже нічого не робить», – зазначив Гроздєв.

    Своє повідомлення він опублікував о 17:41 за київським часом.

    До слова, Зеленський озвучив Макрону вимоги до Заходу. За інформацією Пентагону, Росія планує скинути і замінити керівництво України.

    Станом на 17:00 24 лютого противник продовжує агресивні дії по всій лінії спільного кордону.

    Нагадаємо, у Сумах точаться бої з окупантами на танках, є жертви (відео). Також у Вугледарі окупанти обстріляли лікарню, є загиблі та поранені (фото).

    Як відомо, ЗСУ знищили «Джавелінами» 15 російських танків біля Глухова. До слова, окупанти застосували авіацію для захоплення острова Зміїний.

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    Теги: Росія окупанти Київ авіація агресія літак
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    Bellingcat: у напрямку Києва летять 18 російських літаків з десантом