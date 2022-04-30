Росія тримає у Чорному морі три кораблі з ракетами «Калібр»

Сумарний залп складає до 20 ракет

В акваторії Чорного моря перебувають три російські носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Як повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, їхній сумарний залп становить до 20 ракет.

«В акваторії Чорного моря наразі перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр». Їх сумарний ракетний залп становить до 20 ракет», – сказав Мотузяник.

За його словами, кораблі російського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують завдавати ракетних ударів по території України, а також ведуть розвідку та надають вогневу підтримку своїм військам на Приморському напрямку.

Додамо, що сьогодні ввечері в Одесі пролунали гучні вибухи.