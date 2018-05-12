Росія відмовилась надавати інформацію про українців, зниклих в Азовському морі

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Український консул вже виїхав на місце з метою з'ясування причин можливого затримання

Російські прикордонники відмовились надавати інформацію про можливе затримання зниклих напередодні в Азовському морі рибалок. Про це «Укрінформу» повідомив офіційний представник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

«Прикордонна служба міста Єйськ відмовилась надавати інформацію про можливе перебування там зниклих в Азовському морі громадян України», - повідомив Кирилич.

Він додав, що консул вже виїхав на місце «з метою з'ясування причин та обставин затримання і вимогою негайно звільнити їх».

Раніше речниця управління ДСНС Запорізької області повідомила, що рятувальну операцію з пошуку зниклих рибалок завершено, а дружині одного зі зниклих зателефонували російські прикордонники і повідомили про затримання.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо про зникнення у Бердянську двох місцевих рибалок, які вийшли у море і не повернулись. Рятувальники розпочали пошукову операцію в Азовському морі.

Як інформує прес-служба ДСНС у Запорізькій області, було відомо, що 51-річний та 21-річний мешканці Бердянська 10 травня на човні «Амур» вийшли в море з території бази відпочинку «Іскра» Бердянської коси та досі не повернулись. Згодом з’ясувалось, що їх могли затримати російські прикордонники.