Росія відмовилась надавати інформацію про українців, зниклих в Азовському морі
- Сьогодні, 12:45
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Український консул вже виїхав на місце з метою з'ясування причин можливого затримання
Російські прикордонники відмовились надавати інформацію про можливе затримання зниклих напередодні в Азовському морі рибалок. Про це «Укрінформу» повідомив офіційний представник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.
«Прикордонна служба міста Єйськ відмовилась надавати інформацію про можливе перебування там зниклих в Азовському морі громадян України», - повідомив Кирилич.
Він додав, що консул вже виїхав на місце «з метою з'ясування причин та обставин затримання і вимогою негайно звільнити їх».
Раніше речниця управління ДСНС Запорізької області повідомила, що рятувальну операцію з пошуку зниклих рибалок завершено, а дружині одного зі зниклих зателефонували російські прикордонники і повідомили про затримання.
Нагадаємо, 11 травня стало відомо про зникнення у Бердянську двох місцевих рибалок, які вийшли у море і не повернулись. Рятувальники розпочали пошукову операцію в Азовському морі.
Як інформує прес-служба ДСНС у Запорізькій області, було відомо, що 51-річний та 21-річний мешканці Бердянська 10 травня на човні «Амур» вийшли в море з території бази відпочинку «Іскра» Бердянської коси та досі не повернулись. Згодом з’ясувалось, що їх могли затримати російські прикордонники.