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    Росія показала, яка авіація у неї ще залишилась

    графіка
    Грізних вертольотів К-52 на параді в Москві буде всього три&nbsp; - Росія показала, яка авіація у неї ще залишилась

    Грізних вертольотів К-52 на параді в Москві буде всього три 

    фото з відкритих джерел

    Міноборони РФ оприлюднило список літаків і вертольотів, які братимуть участь у параді 9 травня

    Міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило, що авіаційну частину військового параду на Червоній площі буде представлено 77 літаками та вертольотами – за кількістю років від дня закінчення Великої Вітчизняної війни.

    «У небі над російською столицею пролетять стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-160 «Білий лебідь» у парі з повітряним танкером Іл-78, винищувачі МіГ-29, Су-35С, МіГ-31, новітні літаки п'ятого покоління Су-5 дальні бомбардувальники Ту-22М3, повітряний пункт управління Іл-80, а також гелікоптери Ка-52, Мі-28Н, Мі-24, Мі-8 та найбільший транспортний вертоліт у світі - Мі-26», – пафосно рапортує Міноборони РФ.

    Щоправда, як свідчить оприлюднена гафіка, групи літаків, що летітимуть, нечисельні, деяких моделей усього по одній. Чи не найбільше нашкребли винищувачів МіГ-29 – 8 одиниць, та Су-25 – 6 одиниць. Решту – по два-три повітряних судна.

    Нагадаємо, за даними Генштабу Збройних сил України, станом на 30 квітня було знищено 190 літаків та 155 гелікоптерів противника.

    Нагадаємо, Кремль не запрошував нікого з іноземних лідерів на парад 9 травня у Москві на честь 77-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Не буде навіть путінолюба, президента Білорусі Олександра Лукашенка.

    Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя.

    Теги: росія окупанти авіація Міноборони війна парі Міноборони РФ вертоліт парад Україна Ілля Пономарьов окупація #stoprussia
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    Росія показала, яка авіація у неї ще залишилась