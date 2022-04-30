Росія показала, яка авіація у неї ще залишилась

Грізних вертольотів К-52 на параді в Москві буде всього три

Міноборони РФ оприлюднило список літаків і вертольотів, які братимуть участь у параді 9 травня

Міністерство оборони країни-агресорки Росії заявило, що авіаційну частину військового параду на Червоній площі буде представлено 77 літаками та вертольотами – за кількістю років від дня закінчення Великої Вітчизняної війни.

«У небі над російською столицею пролетять стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-160 «Білий лебідь» у парі з повітряним танкером Іл-78, винищувачі МіГ-29, Су-35С, МіГ-31, новітні літаки п'ятого покоління Су-5 дальні бомбардувальники Ту-22М3, повітряний пункт управління Іл-80, а також гелікоптери Ка-52, Мі-28Н, Мі-24, Мі-8 та найбільший транспортний вертоліт у світі - Мі-26», – пафосно рапортує Міноборони РФ.

Щоправда, як свідчить оприлюднена гафіка, групи літаків, що летітимуть, нечисельні, деяких моделей усього по одній. Чи не найбільше нашкребли винищувачів МіГ-29 – 8 одиниць, та Су-25 – 6 одиниць. Решту – по два-три повітряних судна.

Нагадаємо, за даними Генштабу Збройних сил України, станом на 30 квітня було знищено 190 літаків та 155 гелікоптерів противника.

Нагадаємо, Кремль не запрошував нікого з іноземних лідерів на парад 9 травня у Москві на честь 77-річчя Перемоги у Другій світовій війні. Не буде навіть путінолюба, президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що найбільш очевидна ціль президента РФ Володимира Путіна до 9 травня – це захоплення Маріуполя.