Росіяни вантажівками вивозять у Крим награбовані на Херсонщині цінності

Із 12 травня російські військові проводять рейди до музеїв, помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату

Російські військові грабують музеї, мистецькі колекції навчальних закладів і приватні колекції в Херсонській області, вкрадене вивозять в окупований Крим. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Із 12 травня російські військові розпочали проведення цілеспрямованих рейдів до помешкань місцевих краєзнавців, колекціонерів і магазинів антикваріату.

«Примусово відбирають все, що становить хоч найменшу художню чи історичну цінність. Інформацію про наявність колекцій їм повідомляють так звані цивільні експерти з числа колаборантів. Вони ж дають попередню оцінку щодо цінності експонатів», – інформує розвідка.

За словами свідків, представники збройних сил РФ, які залучались до проведення рейдів, не схожі на звичайних військовослужбовців. Вони екіпіровані одягом західного зразка, пересуваються на позашляховиках Toyota. Втім, мають зброю російського виробництва.

Цінності вивозяться невеликими вантажівками у супроводі позашляховиків. Іноді – в супроводі ББМ «Тигр».

Як повідомлялося, на Херсонщині Служба безпеки України повідомила про підозру місцевому журналісту за активну співпрацю з російськими окупантами.

Заступник керівника російського уряду Марат Хуснулін приїхав до тимчасово контрольованого рашистськими військами Херсона та озвучив головну задачу окупантів.