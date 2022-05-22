Росіяни за день шість разів обстріляли прикордонні райони Чернігівщини

Окупанти обстрілюють прикордоння України з боку РФ

У неділю, 22 травня, ворог продовжив обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

Близько 15:45 спостерігачі зафіксували шість «прильотів» із території РФ, ймовірно, з АГС, в район населеного пункту Сеньківка.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Нагадаємо, 21 травня опівдні росіяни обстріляли прикордонні території Чернігівської області з боку РФ. Спостерігачі зафіксували 9 «приходів» із, ймовірно, міномета 120-мм калібру в напрямку Грем’яча.

Білоруські журналісти зафіксували, що вперше за два місяці, відтоді як російська війська залишили території Київської, Чернігівської областей, знову починають рухатися «Іскандери» територією Білорусі до кордону з Україною.

19 травня Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери». Ракетні комплекси розташували на військовому аеродромі «Зябровка», що в Гомельській області.