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    Події в Україні

    Росіяни за день шість разів обстріляли прикордонні райони Чернігівщини

    Росіяни здійснили обстріли в напрямку населеного пункту Сеньківка - Росіяни за день шість разів обстріляли прикордонні райони Чернігівщини
    Росіяни здійснили обстріли в напрямку населеного пункту Сеньківка

    Окупанти обстрілюють прикордоння України з боку РФ

    У неділю, 22 травня, ворог продовжив обстрілювати прикордонні райони Чернігівської області. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    Близько 15:45 спостерігачі зафіксували шість «прильотів» із території РФ, ймовірно, з АГС, в район населеного пункту Сеньківка.

    Втрат серед особового складу та техніки немає.

    Нагадаємо, 21 травня опівдні росіяни обстріляли прикордонні території Чернігівської області з боку РФ. Спостерігачі зафіксували 9 «приходів» із, ймовірно, міномета 120-мм калібру в напрямку Грем’яча.

    Білоруські журналісти зафіксували, що вперше за два місяці, відтоді як російська війська залишили території Київської, Чернігівської областей, знову починають рухатися «Іскандери» територією Білорусі до кордону з Україною.

    19 травня Лукашенко похвалився, що купив у Росії «Іскандери». Ракетні комплекси розташували на військовому аеродромі «Зябровка», що в Гомельській області.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Росіяни за день шість разів обстріляли прикордонні райони Чернігівщини