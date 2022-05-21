  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росіяни обстріляли з мінометів прикордонні села Чернігівщини

    Зафіксовано обстріли з міномета 120-мм калібру&nbsp; - Росіяни обстріляли з мінометів прикордонні села Чернігівщини
    Зафіксовано обстріли з міномета 120-мм калібру 
    фото ілюстративне

    Окупанти щодня обстрілюють прикордонні райони Чернівської та Сумської областей із боку РФ

    У суботу, 21 травня, опівдні росіяни обстріляли прикордонні території Чернігівської області з боку РФ. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

    «Близько 12:10-12:20 спостерігачі зафіксували 9 «приходів» із, ймовірно, міномета 120-мм калібру в напрямку Грем’яча», – йдеться в повідомленні.

    Приблизно в той же час зафіксовано шість обстрілів із, ймовірно, міномета калібру 120 мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

    Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

    Як повідомлялося, 21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району.

    Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.

    Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

    Читайте також: Генерал США Ходжес спрогнозував кульмінацію війни Росії проти України


    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни обстріляли з мінометів прикордонні села Чернігівщини