Росіяни обстріляли з мінометів прикордонні села Чернігівщини

Окупанти щодня обстрілюють прикордонні райони Чернівської та Сумської областей із боку РФ

У суботу, 21 травня, опівдні росіяни обстріляли прикордонні території Чернігівської області з боку РФ. Про це повідомляє Оперативне командування «Північ».

«Близько 12:10-12:20 спостерігачі зафіксували 9 «приходів» із, ймовірно, міномета 120-мм калібру в напрямку Грем’яча», – йдеться в повідомленні.

Приблизно в той же час зафіксовано шість обстрілів із, ймовірно, міномета калібру 120 мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Як повідомлялося, 21 травня о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території по Сумщині. Приходи – по Есманській громаді Шосткинського району.

Спостерігачі зафіксували шість «прильотів» у бік населеного пункту Кучерівка з території РФ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти планують форсувати Сіверський Донець на двох напрямках. Водночас американське видання Wall Street Journal розробило п'ять сценаріїв закінчення війни.

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