Росіяни знову обстріляли Криворізький район: є руйнації (фото)

У результаті обстрілів пошкоджені дитсадок, церква і будинки у двох населених пунктах Зеленодольської громади

У середу, 25 травня, російські війська кілька разів за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є влучання по Великій Костромці та Мар‘янському. У цих населених пунктах пошкоджені дитячий садок, церква, будинки.

Нагадаємо, 25 травня вранці три ворожі ракети завдали серйозних руйнувань промисловому підприємству Кривого Рога. Із «Ураганів» загарбники обстріляли також Широківську та Апостолівську громади Криворізького району. Люди там не постраждали, проте Апостолове частково залишилося без світла.