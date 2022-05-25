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    Події в Україні

    Росіяни знову обстріляли Криворізький район: є руйнації (фото)

    Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки мирних мешканців - Росіяни знову обстріляли Криворізький район: є руйнації (фото)
    Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки мирних мешканців
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    У результаті обстрілів пошкоджені дитсадок, церква і будинки у двох населених пунктах Зеленодольської громади

    У середу, 25 травня, російські війська кілька разів за день обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є влучання по Великій Костромці та Мар‘янському. У цих населених пунктах пошкоджені дитячий садок, церква, будинки.

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    Росіяни знову обстріляли Криворізький район: є руйнації (фото)
    Росіяни знову обстріляли Криворізький район: є руйнації (фото)
    Росіяни знову обстріляли Криворізький район: є руйнації (фото)
    фото: Валентин Резніченко/Telegram

    Нагадаємо, 25 травня вранці три ворожі ракети завдали серйозних руйнувань промисловому підприємству Кривого Рога. Із «Ураганів» загарбники обстріляли також Широківську та Апостолівську громади Криворізького району. Люди там не постраждали, проте Апостолове частково залишилося без світла.

    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Росіяни знову обстріляли Криворізький район: є руйнації (фото)