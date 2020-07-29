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    Події в Україні

    Російські окупанти не можуть знайти у Керченській протоці затонулу бронемашину

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    Роком раніше три російські БРДМ-2 перетинали Керченську протоку в рамках тієї ж акції, при цьому одна з бронемашин заглохла - Російські окупанти не можуть знайти у Керченській протоці затонулу бронемашину
    Роком раніше три російські БРДМ-2 перетинали Керченську протоку в рамках тієї ж акції, при цьому одна з бронемашин заглохла

    Бронемашина затонула під час акції «Дорога мужності», якою окупанти намагаються вшанувати пам'ять загиблих у боях за Керч 1943 року

    Російські окупанти другу добу не можуть знайти у Керченській протоці бронемашину, що затонула під час акції «Дорога мужності». Про це повідомляє Крим.Реалії.

    «У вівторок, 28 липня, о 6 годині ранку група водолазів продовжила шукати затонулий БРДМ-2. Був обстежений весь квадрат, в якому стався інцидент, пошукові роботи тривали 4,5 години. Для пошуку рятувальники використовували ехолоти та в разі виявлення предмета, схожого на машину, до нього прямували водолази. На жаль, виявити автомобіль наразі не вдалося. Передбачається, що БРДМ-2 лежить на дні в переверненому стані і його зносить течією», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що бронемашина БРДМ-2 затонула 25 липня під час форсування Керченської протоки під час акції «Дорога мужності. Керченський десант».

    Роком раніше три російські БРДМ-2 перетинали Керченську протоку в рамках тієї ж акції, при цьому одна з бронемашин заглохла, але тоді їй допоміг катер.

    Російські окупанти, форсуючи щороку Керченську протоку, вшановують пам'ять загиблих у боях за Керч 1943 року.

    Крим Росія окупанти військова техніка автомобіль
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