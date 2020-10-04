Російські окупанти тричі порушили «режим тиші» на Донбасі



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Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих обстрілів немає

На Донбасі від початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Стрілецьку зброю російські окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний станковий гранатомет – неподалік Водяного. У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь у відповідь не відкривали.

Військовослужбовці Збройних Сил спільно із вогнеборцями ДСНС продовжують ліквідовувати пожежі на Луганщині. Наразі ліквідовано пожежі поблизу населених пунктів Лобачеве, Болотене та між селами Піщане, Нижньотепле й Артема. Локалізовані осередки загорянь біля Бобрового, Воронового, Боровського, Трьохізбенки, Муратового, Капітанового, та Вільхового. Загалом сьогодні на різних ділянках до гасіння пожеж від Збройних Сил залучено 165 військовослужбовців та 13 одиниць інженерної техніки.

Нагадаємо, від початку доби, 3 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає.