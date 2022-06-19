Російські окупанти знову обстріляли Сумщину
За попередніми даними жертв немає
Сьогодні вдень, 19 червня, російські окупаційні війська відкрили вогонь по території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.
«Середино-Будська громада сьогодні і вдень була під ворожими обстрілами», – повідомив Живицький.
Він додав, що пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь. По території громади було зафіксовано 10 прильотів, три з яких по території самого міста.
Інформація про руйнування наразі уточнюється.
Нагадаємо, росіяни обстрілюють територію Сумської області майже кожного дня. При цьому ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію.
Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.