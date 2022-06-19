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    Події в Україні

    Російські окупанти знову обстріляли Сумщину

    Російські окупанти знову обстріляли Сумщину
    фото: Дмитро Живицький

    За попередніми даними жертв немає

    Сьогодні вдень, 19 червня, російські окупаційні війська відкрили вогонь по території Сумської області. Про це повідомив голова Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

    «Середино-Будська громада сьогодні і вдень була під ворожими обстрілами», – повідомив Живицький.

    Він додав, що пообіді росіяни відкрили мінометний вогонь. По території громади було зафіксовано 10 прильотів, три з яких по території самого міста.

    Інформація про руйнування наразі уточнюється.

    Нагадаємо, росіяни обстрілюють територію Сумської області майже кожного дня. При цьому ворог застосовує артилерію, міномети та авіацію.

    Як повідомили раніше у Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Російські окупанти знову обстріляли Сумщину