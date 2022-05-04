Російські товари продовжують приносити прибуток: що пише світова преса

Однією з основних тем стало ембарго ЄС для нафти з Росії

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 3 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Дві провідні британські газети анонсували виступ Джонсона в українському парламенті сьогодні: «Джонсон: Україна готова до своєї «зоряної години», – говорить заголовок на першій шпальті «Daily Telegraph». Газета анонсує виступ прем'єр-міністра Великої Британії в українському парламенті у вівторок (сьогодні), в якому він скаже депутатам країни, що це є «найкращий час» для України. У відеозверненні прем'єр-міністр має намір озвучити пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів і похвалить опір України російському вторгненню. Його слова перегукуються зі зверненням Уінстона Черчілля до парламенту в 1940 році, коли він закликав Велику Британію продовжувати боротьбу з Адольфом Гітлером.

Про це ж колонка і в британській «Times».

Європа

Газета «Der Standard». Головний матеріал: «ЄС намагається зупинити імпорт російської нафти». Угорщина проти ембарго, Німеччина – за, Австрія чекає рішення у Брюсселі.

Заголовок: «Сподіваючись на порятунок із Маріуполя». Підпис під фото: Сотні мирних жителів уже кілька тижнів тримаються на Азовському металургійному заводі у східному українському порту Маріуполь, обложеному російською армією. Вода, їжа та ліки вже закінчуються. У понеділок влада зробила ще одну спробу евакуювати людей с заводу.

Колонка: «Божевілля на російському ТБ»

Нещодавно в одній із найпопулярніших телепередач на державному російському телебаченні «60 хвилин» на каналі «Росія 1» показували ядерну атаку на Європу. «Одна ракета «Сармат», і все, Британських островів більше немає», – сказав головний гість шоу, політик правого спрямування. Крім того, редакція показала графіку, як ракети злітають із анклаву Калінінград на Балтійському морі.

Один із найвідоміших провідних ток-шоу Володимир Соловйов останнім часом неодноразово погрожував НАТО ядерною війною: «Одних українців уже недостатньо. (...) Війна з Європою та миром набуває все більш конкретних обрисів, а отже, треба діяти інакше і жорсткіше». У Соловйова часто з'являється політолог Сергій Міхєєв. Він уже сподівається на знищення Варшави «в секунду».

Соловйов укотре принижував Володимира Зеленського: «Ти не єврей. Ти не віруючий Ти чистий, дешевий диявол. Ви показали російсько-православним воїнам, що вони борються не лише з нацистами, а й із чортами». Після цього міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав у зв'язку із Зеленським, що «Гітлер мав єврейську кров».

Литва. «Klaipeda»: «Російські товари продовжують приносити прибуток».

Військова агресія Росії проти України призвела до припинення торгівлі російськими чи білоруськими товарами не лише країнами світу, а й багатьма приватними підприємствами. Однак у Литві такі продукти досі продаються в Інтернеті. На запитання, чому він досі продає російську продукцію, один представник такого бізнесу надіслав журналістам хвилюючу відповідь, закликаючи підтримати компанію та придбати товари та спалити.

Литовські бізнесмени досі торгують російськими та білоруськими харчовими добавками, мазями, косметикою та іншою продукцією.

Люксембург. «Luxemburger Wort»: «Транспортна галузь під загрозою».

Нестачу українських водіїв відчуває і Люксембург. «Війна в Україні надзвичайно впливає на логістичну галузь Європи», – каже Даніель Коль з Geis Cargo International Luxembourg.

Ціна на дизельне паливо злетіла до немислимих висот, подорожчали транспортні витрати. Крім того, у галузі, яка вже страждає від гострої нестачі водіїв, раптом стало на 100 000 водіїв менше. Саме стільки їздили Європою перед війною, переважно для польських чи литовських фірм.

Через це транспортні компанії Люксембурга також втратили транспортні потужності. Компанії та субпідрядники з водіями з Румунії, Молдови, Болгарії та України в останні роки обслуговують усе більшу частину європейських автомобільних перевезень.

Той факт, що багато з них зараз раптово зникли, створює загрозу для поставок товарів. За даними Європейської вантажної асоціації міжнародних експедиторів, напружена ситуація щодо гострої нестачі водіїв посилилася з початку війни. І до такої міри, «якої багато ланцюгів поставок не витримають».

Румунія. «Informatia Zilei»: «Путіна прооперують від раку».

Як повідомляє Daily Mail, Володимир Путін може бути змушений відмовитися від контролю над війною в Україні на кілька днів, оскільки готується до операції проти раку. За словами джерела, лідер Кремля має призначити главу Ради безпеки та колишнього главу ФСБ Миколу Патрушева взяти під контроль вторгнення. 70-річного Патрушева вважають ключовим розробником стратегії війни і людиною, яка переконала Путіна, що Київ переповнений неонацистами.

Ізраїль. Газета «Haaretz»: «Офіційні особи Ізраїлю розглядають можливість розширення військової та громадянської допомоги Україні»

Політичні та військові чиновники в Ізраїлі обговорюють збільшення військової та громадянської допомоги Україні. Ізраїльські офіційні особи розуміють, що довше триває війна в Україні, то більше виявляється доказів звірств, вчинених російською армією проти мирних жителів. Через це Єрусалиму стає все важче завзято не займати чітку позицію щодо конфлікту.

Під час обговорення питання більшість офіційних осіб висловили підтримку збільшенню військових та цивільних постачань, які Ізраїль може надати українцям у рамках зусиль Заходу щодо надання допомоги країні. Найближчими днями очікується додаткове обговорення, під час якого буде розглянуто перелік предметів, які можна надіслати в Україну.

Офіційні особи заявили, що на столі є предмети, починаючи від шоломів для солдатів і закінчуючи ізраїльською протиракетною системою «Залізний купол». Однак серед відповідних посадових осіб склався консенсус щодо того, що системи ППО, перспективне озброєння та ударні системи українській армії не поставлятимуть принаймні на даному етапі, а будуть оборонні системи для захисту військ на землі або індивідуального бойового екіпірування.

В Ізраїлі мають намір зробити більш суттєвий крок, але очікується, що підтримка матиме більш декларативний характер і не включатиме значних обсягів поставок. Почасти це пов'язано з тим, що Сполучені Штати та європейські країни постачають українській армії набагато більшу кількість зброї, ніж може поставити Ізраїль.

На даний момент Ізраїль надав гуманітарну допомогу, таку як польовий госпіталь, який був створений на території України, а також близько 100 тонн гуманітарних вантажів, включаючи системи очищення води, медичне обладнання, ковдри та пальта. Міністр оборони Бені Ганц нещодавно також затвердив захисні жилети та каски для української армії, але Ізраїль тоді оголосив, що не має наміру відправляти передове озброєння, як того вимагали українці з початку російського вторгнення до країни 24 лютого.

За словами одного з джерел, яке говорило на умовах анонімності, на зустрічі з цього питання більшість присутніх збільшили допомогу Україні з низки причин. Вони включали розуміння Ізраїлем того, що Сполучені Штати та різні європейські країни очікують, що Ізраїль займе більш чітку позицію щодо того, на чиєму боці війна, і підкріпить своє рішення справами, а не тільки заявами політичних діячів, хоч би якими високопоставленими вони не були. були.

США

Газета «NYT»: «Вони мали щасливе життя разом. Одна російська куля покінчила з усім». Підпис до фото: «Ірина Абрамова на могилі свого чоловіка Олега, якого одного ранку російські війська забрали з дому та вбили.

Стаття: «Захід планує більше допомоги Україні як резидентам. Втеча з Маріуполя».

Нагадаємо, 3 травня глава уряду Великої Британії Борис Джонсон виступив у Верховній Раді. Він заявив, що Україна переможе у війні проти Росії.

Крім того, Рада закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.