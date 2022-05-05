Російські військові відмовляються вертатися воювати в Україні – Генштаб

Свій протест вони висловили після того, як повернулися в район відновлення.

Російські окупанти не хочуть повертатися воювати проти України, бо зазнали чисельних втрат. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Свій протест вони висловили після того, як повернулися в район відновлення. «Частина військовослужбовців 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу, після відведення до району відновлення, через значні втрати особового складу, відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України», – мовиться в повідомленні.

Зазначені військові перебувають у районі поблизу українсько-російського кордону та чекають на виїзд до Росії.

За даними Генштабу, підрозділи бойовиків 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу «мають низький морально-психологічний стан».

Вони воюють проти України в населеному пункті Сватівського району Луганської області. В російських окупантів є суттєві проблеми з озброєнням та засобами захисту. Вони не готові до виконання завдань.

Нагадаємо, російське військове командування почало розстрілювати своїх солдат, щоб змусити їх наступати на Україну. Про це свідчить переписка командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині,