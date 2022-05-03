Російський магнат поплатився за критику війни в Україні: що пише світова преса

Однією з головних тем у виданнях стала евакуація мирних жителів із Маріуполя

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 2 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

Як повідомляє «Financial Times», китайські регулюючі органи провели екстрену нараду з банками, щоб з'ясувати, як захистити економіку країни від можливих санкцій у майбутньому. Про те, як країна може захистити іноземні активи у разі запровадження санкцій США. У документі йдеться про те, що офіційні особи в Пекіні стурбовані санкціями, які Захід застосував проти Росії у зв'язку з війною в Україні. Такі ж інструменти можуть бути використані проти Китаю у разі виникнення регіонального конфлікту в Азії. Схоже, що обговорення ще не принесли позитивних результатів, і джерело, яке було поінформоване про зустріч, сказало, що «ніхто не міг вигадати хорошого рішення», додавши, що «банківська система Китаю не готова» мати справу з такими типами санкцій.

Європа

Газета «Der Standard» – «Протест проти військової допомоги підігріває дебати у Німеччині». 100 000 знаменитостей підтримали листа канцлера Шольца: це «цинічно» для українців.

Відкритий лист, у якому численні знаменитості висловилися проти постачання важкого озброєння в Україну, викликав дискусію у Німеччині. Канцлер Олаф Шольц (СДПН) назвав недільний заклик знаменитостей «застарілим». Він шанує пацифізм, повідомив він через Twitter. «Але громадянам України має здатися цинічним, коли їм не дають захищатися від збройної агресії Путіна», – сказав Шольц. Інші інтелектуали різко розкритикували листа.

Звернення підписали, серед інших, феміністка Аліса Шварцер, письменник Мартін Вальзер та відомий науковий журналіст Ранг Йогешвар. Вони писали, що президентові Росії Володимиру Путіну не слід давати жодних підстав для розширення війни за участю НАТО, і попереджали про третю світову війну. Порушення Путіним міжнародного права шляхом нападу на Україну не виправдовує прийняття «ризику переростання цієї війни в ядерний конфлікт», – вважають знаменитості.

Газета «Vorarlberger Nachrichten» – «Мирних жителів почали евакуювати з Маріупольського металургійного комбінату». У зруйнованому українському місті Маріуполь розпочалася міжнародна евакуація. Минулими вихідними з металургійного заводу, обложеного російськими військовими, евакуювали кілька десятків мирних жителів. Президент Володимир Зеленський розповів про першу групу близько 100 людей. За українською інформацією, близько 1000 мирних мешканців заблоковано у бункерах сталеливарного заводу. Росія говорить про 2500 чоловік, в основному військових та іноземних добровольців.

Данія. Газета «Politiken». Підпис під фото: Після кількох днів запеклих боїв українські солдати відбили місто Руська Лозова на північ від Харкова. Наразі мирні жителі евакуюється у безпечне місце. Ірина сидить у сімейній машині з дочками Настею, їй 2 роки, та Поліною.

Заголовок: «45 жорстоких днів під контролем російських солдатів»

Українські військові відбили місто Руська Лозова на північ від Харкова. Зараз із зруйнованих будинків виходять мирні жителі, а разом із ними й розповіді про 45 жорстоких днів під контролем Росії.

Ірина та дві її дівчинки не хочуть виходити з машини. Це майже руїна, іржа виїла великі шматки лаку кольору буряків, відсутні обидва скла з правого боку. Але це вся безпека, яка у них залишилася у цьому світі.

Дві дівчинки та мама втиснулися на заднє сидіння малолітражки з сумками на колінах, за ними мішки для сміття, в яких одяг.

Настя, якій майже два роки, кліпає великими очима з-під рожевої шапочки і ніжно посміхається, поки її мама розповідає, як вони втекли з містечка Руська Лозова за 10 кілометрів на північ.

«Це було ... жахливо», – починає Ірина. Потім вона зупиняється. Як і решті тут, на маленькій стоянці, їй важко вимовляти слова і не вистачає енергії, щоб сказати. Більшість людей просто дивляться перед собою скляними очима. Роблять три кроки вперед, обертаються, зупиняються і дивляться на дорогу, що веде до їхнього будинку.

Тихі розмови заглушаються схлипуванням жінки, що стоїть і дивиться в телефон з поганими новинами.

25 автомобілів зупиняються в зоні відпочинку, яка колись заманювала мандрівників шкідливою їжею та кавою. Тепер маленькі кіоски зруйновані вибухом, який вибив вікна і перетворив знаки на безглузді склади.

Але для Ірини це безпека. Вже більше місяця її місто окуповане росіянами, але сьогодні вранці до Руської Лозової проникли українські солдати.

Харків із початку війни в лютому зазнає постійних бомбардувань і є, крім Маріуполя, найбільш зруйнованим з великих міст України. Та українські захисники вистояли. І ось поки Росія концентрує свої війська для наступу на Донбасі, українці пішли в контрнаступ тут, під Харковом. І якщо українській армії вдасться відтіснити російських солдатів через кордон за 35 кілометрів від Харкова, це може змінити хід війни.

За вихідні вони повернули кілька невеликих міст, Руска Лозова – одне з них.

Коли він потрапив до рук українців, вони розпочали евакуацію мешканців. За місто все ще точаться бої, тому мирним жителям довелося піти у безпечне місце.

Вони перебували в сірій зоні, яку солдати і рятувальники називають зонами, які не є ні безпечними, ні вірною смертю. Руська Лозова була, мабуть, переважно темно-сірою, оскільки російські війська не йшли з міста без бою і після відступу закидали будинки гранатами.

Тому всі мирні жителі, у яких була машина, застрибнули в неї, інших запхали в шкільні автобуси, і разом виїхали в колону, що охоронялася солдатами. І опинилися тут.

Тепер вони можуть дихати, багато хто з них робить це через цигарку, як і чоловік Ірини Євген, який трохи відійшов далі від старої машини. Тим часом вона пояснює, що битва за Руську Лозову загострилася протягом останніх двох днів.

Коли російські окупанти опинилися під тиском солдатів української армії, вони почали застосовувати артилерію, яка спалила та зруйнувала багато будинків.

Сім'я спала у підвалі з того часу, як росіяни взяли місто, звідки вони могли чути глухий гуркіт гранат, не знаючи, куди вони падають. Їм залишалося тільки здогадуватися та сподіватися, що вони вийшли на волю, а потім заспокоювати дітей розмовами про інші речі.

Ми були так налякані, це було весь час. Зрештою почалися перестрілки та рукопашні сутички на вулицях міста, потім стало тихіше, перш ніж вони, нарешті, почули крики українських солдатів, щоб вони виходили та евакуювалися з міста.

Настя втратила інтерес до розповіді матері, але 12-річна старша сестра Поліна слухає, її обличчя звернене всередину машини, у неї кола під очима і темний погляд.

Сім'я їде до Полтави, що за 130 кілометрів на схід, де вони можуть зупинитися у знайомих. Поки маленькому автомобілю доводиться триматися, а також тягнути за собою синій седан.

США

Газета «NYT», підпис до фото: «Ненсі Пелосі з Володимиром Зеленським у суботу в Києві.».

Стаття: «Заговорив один російський магнат. Відплата прийшла через день».

У листопаді статки Олега Тінькова становили понад 9 мільярдів доларів, він прославився як один із небагатьох російських бізнес-магнатів, що власноруч заробили свої статки за межами енергетичної та мінеральної промисловості, які були ігровими майданчиками російської клептократії.

Потім минулого місяця пан Тіньков, засновник одного з найбільших російських банків, розкритикував війну в Україні у своєму дописі в Instagram.

Наступного дня, за його словами, адміністрація президента Володимира Путіна зв’язалася з його керівництвом і пригрозила націоналізувати його банк, якщо він не розірве з ним зв’язки.

Минулого тижня він продав свою 35-відсоткову частку російському гірничодобувному мільярдеру в рамках того, що він описує як «відчайдушний продаж, точніше розпродаж», який був нав’язаний йому Кремлем.

«Я не міг обговорювати ціну», – сказав пан Тіньков. «Це було як заручник – береш те, що тобі пропонують. Я не міг вести переговори».

54-річний пан Тіньков розмовляв з The New York Times телефоном у неділю, з місця, яке він не розголошує, у своєму першому інтерв’ю після вторгнення Путіна в Україну. Він сказав, що найняв охоронців після того, як друзі, які мають контакти в російських службах безпеки, сказали йому, що він повинен побоюватися за своє життя, і жартівливо сказав, що поки він пережив лейкемію, але можливо, «Кремль мене вб’є».

Нагадаємо, полк «Азов» надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі.

На кадрах видно, як люди вибираються із підвалу розтрощеного заводу «Азовсталь». Далі маріупольців показують уже в автобусі. Евакуювали, зокрема, маленького Святослава з мамою. Жінки розповідають, що їжа в них уже закінчувалася, використовували ощадливо, тому діти постійно просили їсти.