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    Події в Україні

    Полк «Азов» оприлюднив унікальні кадри евакуації маріупольців (відео)

    Маленький Святослав два місяці пробув у підвалі&nbsp;&laquo;Азовсталі&raquo; - Полк «Азов» оприлюднив унікальні кадри евакуації маріупольців (відео)
    Маленький Святослав два місяці пробув у підвалі «Азовсталі»
    фото: скріншот із відео

    На відео показано, як люди вибираються із підвалу розтрощеного заводу «Азовсталь»

    Полк «Азов» надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі. Відео показав голова фракції «Слуга Народу» у Верховній , член делегації України на переговорах з Росією Давід Арахамія.

    На кадрах видно, як люди вибираються із підвалу розтрощеного заводу «Азовсталь». Далі маріупольців показують уже в автобусі. Евакуювали, зокрема, маленького Святослава з мамою. Жінки розповідають, що їжа в них уже закінчувалася, використовували ощадливо, тому діти постійно просили їсти.

    Арахамія також подякував усім, завдяки кому евакуація відбулася.

    Нагадаємо, 1 травня у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.

    Задля безпеки евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, влада перенесла на 2 травня. Від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

    Також стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

    Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що вивезти вдалося першу групу із приблизно ста чоловік.

    Теги: росія окупанти діти війна Азов їжа Україна окупація евакуація #stoprussia
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    Полк «Азов» оприлюднив унікальні кадри евакуації маріупольців (відео)