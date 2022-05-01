Полк «Азов» оприлюднив унікальні кадри евакуації маріупольців (відео)
На відео показано, як люди вибираються із підвалу розтрощеного заводу «Азовсталь»
Полк «Азов» надав унікальні кадри нинішньої операції з порятунку людей в Маріуполі. Відео показав голова фракції «Слуга Народу» у Верховній , член делегації України на переговорах з Росією Давід Арахамія.
На кадрах видно, як люди вибираються із підвалу розтрощеного заводу «Азовсталь». Далі маріупольців показують уже в автобусі. Евакуювали, зокрема, маленького Святослава з мамою. Жінки розповідають, що їжа в них уже закінчувалася, використовували ощадливо, тому діти постійно просили їсти.
Арахамія також подякував усім, завдяки кому евакуація відбулася.
Нагадаємо, 1 травня у Маріуполі за підтримки ООН та Червоного Хреста розпочалась евакуація цивільних з території комбінату Азовсталь.
Задля безпеки евакуацію людей, які перебувають в інших районах міста, влада перенесла на 2 травня. Від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.
Також стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.
Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що вивезти вдалося першу групу із приблизно ста чоловік.