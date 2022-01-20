Розпався легендарний гурт, на чиїх піснях виросло не одне покоління (відео)

За понад 20 років свого існування гурт випустив 10 альбомів

За понад 20 років свого існування гурт випустив 10 альбомів

Гурт «Тартак» було створено у 1996 році

Український гурт «Тартак» оголосив, що припиняє своє існування. Про це повідомляється на сторінці групи у Facebook.

Як йдеться у пості, музиканти зустріли безліч перешкод на творчому шляху та вирішили припинити роботу у складі колективу.

«Ми, музиканти Тартака, сьогодні офіційно припиняємо свою роботу у складі гурту. Дякуємо всім, хто підтримував наші спроби втримати на ходу цю легендарну машину, але надто багато перешкод ми зустріли на заваді», – написали учасники.

Вони також порадували шанувальників новиною, що створили новий проєкт.

«За майже два роки існування Тартака в оновленому складі нам удалося створити між собою справжню колективну синергію, і це дало натхнення рухатися далі. Незабаром вийде у світ наш новий проєкт, над яким ми зараз плідно працюємо і вже не можемо дочекатися прем'єри дебютної роботи», – заявили музиканти.

Колектив «Тартак» було засновано 1996 року. У цей час проект взяв участь у відбірному турі фестивалю «Червона Рута», на якому невдовзі переміг.

Нагадаємо, на початку 2020 року беззмінний лідер «Тартака» Олександр Положинський пішов із групи.

Раніше, британський гурт Muse випустив кліп на свій перший після кількарічної паузи сингл «Won’t Stand Down». Моторошне відео знімали у Києві, утім місце локації не розголошується.