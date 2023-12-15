Розвідка підловила Путіна на брехні і назвала кількість окупантів, які воюють проти України

За даними розвідки, проти України наразі воюють близько 450 тис. окупантів

Ворог подає викривлені дані, щоб спричинити інформаційний тиск на Україну

Російський диктатор Володимир Путін під час вчорашньої «прямої лінії» з народом збрехав щодо кількості окупантів, які воюють проти України. За даними розвідки, реально число загарбників – близько 450 тис. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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На думку розвідника, ворог подає викривлені дані, щоб спричинити інформаційний тиск на Україну, продовжити лякати інші країни та «мотивувати» росіян.

«Це не єдина брехня, яка лунала вчора з вуст російського диктатора. В принципі кожного разу, коли він там відкривав рота, він брехав. Але разом з тим російський диктатор вчора зізнався у цілій низці воєнних злочинів і заявив, що має намір їх продовжувати», – сказав Юсов.

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За словами представника розвідки, проти України наразі воюють близько 450 тис. окупантів.

«Не та цифра, яку вчора озвучила людина, схожа на Путіна. Хіба що він порахував разом всіх ліквідованих загарбників, яких не забрали рашисти з поля бою. В такому ключі могла вийти інша цифра. В цілому – це пропаганда», – додав він.

До відома, вчора, 14 грудня, російський диктатор Володимир Путін провів «пряму лінію», під час якої протягом кількох годин відповідав на питання. Путін заявив, що на фронті в Україні нібито перебувають 617 тис. російських військових.

Як пише The Moscow Times, «незручні» питання, які демонструвалися на моніторі під час трансляції «Прямої лінії» російського диктатора Володимира Путіна, є психологічним прийомом. Вони пройшли фільтр його адміністрації та мали намір створити враження, що для Кремля не існує заборонених тем.

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