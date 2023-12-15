Перейменування УПЦ МП. Київська митрополія та жіночий монастир штурмують Верховний суд

Українська православна церква Московського патріархату не хоче виконувати рішення українських судів

Київська митрополія УПЦ МП та Свято-Флорівський жіночий монастир Київської єпархії УПЦ МП оскаржили рішення двох судів щодо перейменування релігійної організації, вказуючи її приналежність до Російської православної церкви. Як повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру, це сталося на початку грудня. Касаційні скарги надійшли до Верховного суду, який їх вивчив і повернув заявникам.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Річ у тім, як зазначив суд, церковники не обґрунтували свою незгоду з попередніми судовими рішеннями. Лише обмежилися описом обставин справи, цитуванням норм законодавства, які регулюють спірні правовідносини та загальні формулювання незгоди з оскаржуваними судовими рішеннями з посиланням на норми законодавства, які регулюють спірні правовідносини.

«Посилання скаржника у касаційній скарзі на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та порушення норм процесуального права зводяться до незгоди із висновками судів першої та апеляційної інстанцій…» – наголосив Верховний суд. І додав: що це не є належним обґрунтуванням для оскарження судових рішень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, суд пояснив: він не може самостійно визначати підстави касаційного оскарження. Цей обов’язок покладено на особу, яка оскаржує судові рішення. З цих підстав суд повернув церковникам їхні скарги.

Як повідомляв «Главком», Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність Української православної церкви (Московського патріархату) до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році. Церковники відмовлялися підкорятися Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і наказу Мінкульту, які їх зобов’язували внести зміни до статутів і закріпити канонічний зв’язок із російською церквою. Відповідний перелік релігійних організацій, які підлягають перереєстрації, було оприлюднено у газеті «Урядовий кур’єр» у січні 2019 року.

Наприкінці осені Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив законність «церковного» рішення Київського окружного адмінсуду. Апеляція підвела верхівку УПЦ МП до складного вибору, якому вони затято пручаються останні чотири роки: ця церква зобов’язана перереєструватися і перейменуватися – закріпити у назвах канонічний зв’язок із Російською церквою.