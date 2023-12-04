Росія заявила про модернізацію дрона-камікадзе «Привіт-82»

«Привіт-82» має дальність польоту до 30 км та максимальну швидкість 140 км/год

Розробники стверджують, що тепер дроном нібито можна керувати з підвалу або бліндажа

Росіяни заявили про модернізацію дрона-камікадзе «Привіт-82», який нібито застосовується на фронті. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Зазначається, що дрон і надалі модернізуватимуть.

«Поступово було створено нову модифікацію апарату – «Привіт-82М1», – йдеться в повідомленні.

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Розробники стверджують, що тепер дроном нібито можна керувати з підвалу або бліндажа, помістивши ретранслятори відео та управління з спрямованою антеною на височину.

«Привіт-82» має дальність польоту до 30 км та максимальну швидкість 140 км/год. Дрон може підняти у повітря до 5,5 кг навантаження.

Раніше повідомлялося, що збитий українськими силами ворожий дрон мав батарею, модем та SIM-карту одного з мобільних операторів України.