Росія заявила про модернізацію дрона-камікадзе «Привіт-82»
Розробники стверджують, що тепер дроном нібито можна керувати з підвалу або бліндажа
Росіяни заявили про модернізацію дрона-камікадзе «Привіт-82», який нібито застосовується на фронті. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.
Зазначається, що дрон і надалі модернізуватимуть.
«Поступово було створено нову модифікацію апарату – «Привіт-82М1», – йдеться в повідомленні.
Розробники стверджують, що тепер дроном нібито можна керувати з підвалу або бліндажа, помістивши ретранслятори відео та управління з спрямованою антеною на височину.
«Привіт-82» має дальність польоту до 30 км та максимальну швидкість 140 км/год. Дрон може підняти у повітря до 5,5 кг навантаження.
Раніше повідомлялося, що збитий українськими силами ворожий дрон мав батарею, модем та SIM-карту одного з мобільних операторів України.
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