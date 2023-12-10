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Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Путін оскаженів: Влада в Україні «совсем оборзела»
Путін видав нову порцію заяв про «українських фашистів»
фото: скриншот відео

Диктатор не зміг опанувати емоції: в одній руці тримав шампанське, іншу – сховав у кишеню, і виголошує тираду про «українських фашистів»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що київська влада «зовсім очманіла», коли об’явила росіян некорінною нацією в Україні. Із такими словами він виступив після вручення медалей «Золота зірка» з нагоди Дня героїв вітчизни РФ. Фрагмент бесіди опублікував пропагандист телеканалу «Россия-1» у своєму Telegram-каналі.

«Ніколи нічого подібного ми не робимо, якби не почали знищувати Росію на наших історичних територіях, виганяти людей звідти, оголосили росіян некорінною нацією в Україні, зовсім збожеволіли? Зовсім - як простіше, по народному – очманіли зовсім?», – заявив російський диктатор, тримаючи в руці келих із шампанським.

Нагадаємо, що 4 грудня російський диктатор Володимир Путін посипав погрозами Латвії, нібито через «притиснення російськомовного населення». 

До слова, американський журнал Time включив Путіна до шорт-листа претендентів на звання людини року.

Як повідомлялося, російський диктатор підписав указ про збільшення чисельності своєї армії. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». 

Теги: путін пропаганда війна

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