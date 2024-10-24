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Розвідка попередила про підготовку мітингів-провокацій у містах України

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Розвідка попередила про підготовку мітингів-провокацій у містах України
Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах
фото з відкритих джерел

Анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги»

Українська розвідка попередила про підготовку мітингів-провокацій у містах України. Про це повідомила пресслужба ГУР МО. 

Так, анонімні акаунти у месенджері Telegram шукають людей, згодних за гроші вийти на «мітинги», спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України, зокрема – спецслужб.

«Тих, хто купується, просять знімати фото та відео з провокативних акцій, аби створити «картинку» з метою суспільної поляризації та створенню напруги всередині України. Відповідні проплачені збіговиська хочуть зібрати у Києві, Одесі, Дніпрі та інших обласних центрах», – йдеться в повідомленні.

Воєнна розвідка застерігає громадян України від участі у шкідливих для національної безпеки заходах.  

Нагадаємо, російська військова розвідка має завдання створити хаос на британських та європейських вулицях, заявив генеральний директор Mі-5 Кен МакКаллум. За словами керівника британської контррозвідки, прибічники Путіна намагаються здійснювати атаки в інших регіонах світу, щоб послабити підтримку Заходу щодо України.

Як повідомляє The Telegraph, МакКаллум також зазначив, що вислання сотень російських дипломатів із Європи суттєво знизило можливості російських спецслужб завдавати шкоди на Заході. У відповідь на це Росія та Іран дедалі частіше покладають виконання своїх завдань на кримінальні угруповання.

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Теги: розвідка гроші Telegram відео провокація протест ГУР

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