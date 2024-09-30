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Мер Тбілісі вивів гроші з європейських банків, заявивши про недовіру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мер Тбілісі вивів гроші з європейських банків, заявивши про недовіру
Раніше влада Грузії заявляла, що швейцарський банк Credit Suisse не повертає Іванішвілі (за трибуною) $2 млрд
фото з відкритих джерел

Рішення про виведення фінансів пов'язане із ситуацією навколо мільярдера Бідзіни Іванішвілі

Мер Тбілісі, генеральний секретар партії «Грузинська мрія» Каха Каладзе вивів гроші з європейських банків і заявив, що не довіряє їм. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».

Каладзе розповів, що рішення про виведення фінансів пов'язане із ситуацією навколо мільярдера Бідзіни Іванішвілі. Раніше влада Грузії заявляла, що швейцарський банк Credit Suisse не повертає Іванішвілі $2 млрд.

«Людина виграла всілякі судові процеси, тільки гроші не повертають. Це політичне рішення. На жаль, у сучасному світі немає справедливості. Неважливо, під санкціями ти чи ні», – сказав Каладзе.

У майновій декларації, заповненій Каладзе 31 січня поточного року, вказані рахунки лише в грузинських банках. Натомість у торішній декларації вказано рахунок в італійському банку Intesa Sanpaolo, на якому було розміщено кошти в розмірі $4,2 млн. Ще роком раніше у Каладзе був рахунок і e швейцарському банку Julius Baer, на якому колишній футболіст зберігав 3,7 млн євро і $765 тис.

Раніше джерело опозиційного каналу «Формула» повідомило, що до списку 60 осіб, проти яких США ввели візові санкції, входить і Каха Каладзе. Нагадаємо, що фінансові санкції Вашингтон запровадив щодо високопоставленого співробітника МВС Звіада Харазішвілі, його заступника Міллера Лагазаурі, двох членів проросійського угруповання «Альт-інфо» – Зураба Махарадзе і Костянтина Моргошія.

Нагадаємо, голова уряду Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія збирається переглянути відносини із США у разі запровадження нових санкцій.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз готовий призупинити дію безвізового режиму для громадян Грузії через відступ від демократії та авторитарні дії влади.

До слова, у Тбілісі з'явилися нові передвиборчі банери проросійської правлячої партії «Грузинська мрія». На них фотографії українських міст, знищених Росією, протиставляються знімкам сучасних міст Грузії.

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Теги: гроші банк Грузія санкції мер

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